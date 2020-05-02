"Всех завалю": в Ростовской области 83-летний пенсионер с косой и ружьем набросился на полицейских

2 Май 2020 2020-05-02T16:59:57+03:00

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Агрессивный пенсионер открыл стрельбу из ружья перед носом полицейских. Об этом сообщает один из городских пабликов соцсети.

Инцидент произошел 30 апреля на улице Центральной в поселке Донской Аксайского района. 83-летний пенсионер находился в неадекватном состоянии. Обеспокоенные соседи вызвали полицию. На место происшествия приехали двое участковых, на которых выскочил агрессивный старик с садовой косой.

Затем дела осложнились еще больше - пенсионер вынес из дома ружье 12 калибра и с криками: "Всех завалю" выпалил в воздух. Но полицейские тоже попались не из робкого десятка, один выхватил свое табельное оружие и тоже выстрелил в воздух, сообщив, что следующий выстрел будет на поражение, если пенсионер откажется им сдаться.

В конце концов пожилой мужчина все-таки сдался. Полицейские доставили его в участок и сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Ружье и садовую косу стражи порядка изъяли.В итоге пожилого мужчину задержали. Позже выяснилось, что его зовут Александр Полонский и ему 83 года. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Гладкоствольное ружье и садовую косу у него изъяли

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ИСТОЧНИК KP.RU