Автобусам в Ростове по-прежнему запрещено останавливаться рядом с кладбищами

2 Май 2020 2020-05-02T17:42:31+03:00

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В Ростове продлили запрет на остановку общественного транспорта рядом с кладбищами.

Жителям донской столицы запретили посещать погосты еще перед Пасхой. Позже ограничения распространились и на остановку общественного транспорта рядом с кладбищами. В настоящее время запрет продлен до 12 мая. Ограничения связаны с угрозой распространения коронавируса на территории Ростовской области.

- Автобус №77 будет курсировать до площади Добровольского, а автобусы №30 поедут через бульвар Комарова с северной стороны, проспекту Космонавтов с разворотом в створе на Комарова с южной стороны и по проспекту Космонавтов до северной стороны бульвара Комарова, - сообщили в пресс-службе в администрации Ростова-на-Дону.

Чиновники попросили с пониманием отнестись к запрету на посещение кладбищ. В регионе все еще продолжает действовать режим самоизоляции. Во время его действия нельзя выходить на улицу без крайней необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU