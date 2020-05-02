2020-05-02T18:25:10+03:00
Общество

В Ростовской области за праздники раздадут 400 тысяч масок

Маски были приобретены за счет внебюджетных средств
Виктория Никитина
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В Ростове горожанам раздадут защитные маски. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиВ Ростове горожанам раздадут защитные маски. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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За период майских праздников в Ростовской области планируется раздать 400 тысяч масок.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области сегодня, 2 мая. Благотворительная акция в настоящее время проходит в крупных населенных пунктах региона.

- Пункты раздачи защитных масок оборудованы у аптек, супермаркетов, рынков, на остановках и в общественном транспорте, - говорится на сайте ведомства.

Стоит отметить, что все маски были приобретены за счёт внебюджетных средств, организованы.

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В праздничные дни маски на улицах крупных городов Ростовской области будут выдавать правоохранители.

"Это не пункт выдачи!" - маски получат только те, кто по какой-то причине прогуливается по улице без средства защиты.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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