Дончанам напомнили о чрезвычайной пожароопасности в регионе

2 Май 2020 2020-05-02T18:49:01+03:00

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Донские спасатели предупредили ростовчан о чрезвычайной пожароопасности, сохраняющейся в донском регионе.

Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Такая ситуация в Ростовской области сохранится в период со 2 по 4 мая. Стоит также отметить, что уже 3 мая в регионе разгуляется сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду. Такие погодные условия будут только способствовать распространению огня в случае возникновения пожара.

- В связи с прогнозом синоптиков жителей областного центра призываем соблюдать правила пожарной безопасности, - говорится в тексте сообщения.

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ИСТОЧНИК KP.RU