Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая 2020 года: суд оправдал "нарушителя" режима самоизоляции в донском регионе
В Ростовской области суд оправдал мужчину, которого правоохранители посчитали нарушителем режима самоизоляции.
Инцидент произошел в Аксайском районе. Мужчина постоянно выезжал с дачи, чтобы закупиться продуктами в городе. В один из дней по дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина попытался им объяснить, что в деревне нет магазинов и поэтому ему приходится ездить в город. Но правоохранители не стали слушать и составили протокол за нарушение режима самоизоляции.
- Действия гражданина в той ситуации были обоснованными, - заявили в суде Ростовской области.
Суд рассмотрел дело и принял решение отменить протокол. Суд признал законными поездки в магазин из дачи, где нет рядом точек продажи необходимых товаров.
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В Ростовской области составили почти 1,5 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции.
Официальную статистику озвучили в правительстве региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU