Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая 2020 года: суд оправдал "нарушителя" режима самоизоляции в донском регионе

2 Май 2020 2020-05-02T20:18:47+03:00

Дончанина оправдали в суде по делу о нарушении режима самоизоляции Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Мужчина ездил с дачи в магазин за продуктами

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области суд оправдал мужчину, которого правоохранители посчитали нарушителем режима самоизоляции.

Инцидент произошел в Аксайском районе. Мужчина постоянно выезжал с дачи, чтобы закупиться продуктами в городе. В один из дней по дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина попытался им объяснить, что в деревне нет магазинов и поэтому ему приходится ездить в город. Но правоохранители не стали слушать и составили протокол за нарушение режима самоизоляции.

- Действия гражданина в той ситуации были обоснованными, - заявили в суде Ростовской области.

Суд рассмотрел дело и принял решение отменить протокол. Суд признал законными поездки в магазин из дачи, где нет рядом точек продажи необходимых товаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области составили почти 1,5 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Официальную статистику озвучили в правительстве региона.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU