2020-05-02T22:02:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону новости на 2 мая 2020 года: в Ростове в Первомай составили 240 протоколов о нарушении самоизоляции

Самоизоляция в Ростове-на-Дону новости на 2 мая 2020 года: суды оштрафовали 153 человека
Виктория Никитина
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В Ростове за Первомай составили 240 протоколов о нарушении самоизоляцииВ Ростове за Первомай составили 240 протоколов о нарушении самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону новости на 2 мая 2020 года: в целом, горожане добросовестно отнеслись к соблюдению режима самоизоляции.

Большинство дончан действительно не посещали леса, рощи и водоемы. Об этом сообщили в региональном информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. За праздничный день, 1 мая, патрули составили 240 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Единичные случаи были зафиксированы и с вертолета. Отдыхающих на природе ростовчан заметили в пригороде Ростова-на-Дону.

Также 1 мая за предыдущие нарушения режима самоизоляции судами оштрафованы 153 человека. 12 из них наказаны на 30 тысяч рублей, по 15 тысяч штрафных рублей заплатит в государственную казну 141 человек.

За весь период действия режима самоизоляции было составлено почти шесть тысяч протоколов. За нарушение масочного режима пока не составлен ни один протокол. 1 мая патрули проводили с населением разъяснительную работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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