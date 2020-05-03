Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: врачи оценили состояние зараженных коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T08:49:00+03:00

В Ростове 12 "ковидников" в тяжелом состоянии Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 12 пациентов

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: состояние других зараженных оценивается как удовлетворительное.

Донские врачи сообщили, как на данный момент оценивается состояние пациентов "ковидных" госпиталей. Согласно их данным, в тяжелом состоянии сейчас находятся 12 человек. Состояние других пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что в Ростовской области в настоящее время насчитывается 1 106 человек, зараженных опасной "китайской" инфекцией. Девять человек из общего числа зараженных скончались.

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 12 пациентов.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: общее количество заболевших достигло 1 106 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU