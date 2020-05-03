2020-05-03T09:26:06+03:00
Общество

Валерий Карпин заявил, что дочь Даша на него не похожа

Он отметил, что дочь - копия матери
Виктория Никитина
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Валерий Карпин заявил, что дочь Даша похожа на его жену. Фото: аккаунт Валерия Карпина в ИнстаграмВалерий Карпин заявил, что дочь Даша похожа на его жену. Фото: аккаунт Валерия Карпина в Инстаграм
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Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, сообщил, что его маленькая дочь Даша не похожа на отца.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм он опубликовал новую фотографию. На ней запечатлены сам 51-летний российский специалист, а у него на руках сидит маленькая дочурка. Папа и его наследница на фото выглядят абсолютно счастливыми.

- И кто-то говорил, что Даша похожа на меня, а она один в один - Дарья Карпина, - подписал фото главный тренер «Ростова».

Напомним, что Дарья - это последняя жена Валерия Карпина. Пара сошлась еще летом 2017 года.

Также у Валерия Карпина есть еще четыре дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Александра (1 месяц) и внебрачная дочь Вероника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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