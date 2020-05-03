2020-05-03T10:01:29+03:00
Общество

Мастера салонов красоты в Ростове стали работать "из-под полы"

Люди даже на самоизоляции пытаются выглядеть прилично
Виктория Никитина
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Мастера салонов красоты начали прием на домуМастера салонов красоты начали прием на домуФото: "КП" Архив
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В донской столице мастера салонов красоты стали работать нелегально.

Об этом сообщает издание "Аргументы и факты". На сегодняшний день салоны красоты официально не работают уже два месяца. Но потребность в руках мастеров у горожан не пропала, поэтому многие местные жители стали обращаться к тем, кто работает нелегально.

- Салоны готовы выполнить рекомендации Роспотребнадзора, в том числе проводить чаще дезинфекцию и регулировать потоки клиентов, - об этом сообщил источник издания, который является руководителем одного из салонов.

Стоит также отметить, что мастерам необходимы средства защиты, а именно маски и перчатки. Но стоимость масок сейчас доходит до 50 рублей, а менять их необходимо раз в три часа.

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При улучшении эпидемиологической ситуации в Ростовской области откроются салоны красоты.

Клиенты должны будут посещать их строго по часам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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