Мастера салонов красоты в Ростове стали работать "из-под полы"

3 Май 2020 2020-05-03T10:01:29+03:00

Люди даже на самоизоляции пытаются выглядеть прилично

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В донской столице мастера салонов красоты стали работать нелегально.

Об этом сообщает издание "Аргументы и факты". На сегодняшний день салоны красоты официально не работают уже два месяца. Но потребность в руках мастеров у горожан не пропала, поэтому многие местные жители стали обращаться к тем, кто работает нелегально.

- Салоны готовы выполнить рекомендации Роспотребнадзора, в том числе проводить чаще дезинфекцию и регулировать потоки клиентов, - об этом сообщил источник издания, который является руководителем одного из салонов.

Стоит также отметить, что мастерам необходимы средства защиты, а именно маски и перчатки. Но стоимость масок сейчас доходит до 50 рублей, а менять их необходимо раз в три часа.

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При улучшении эпидемиологической ситуации в Ростовской области откроются салоны красоты.

Клиенты должны будут посещать их строго по часам.

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ИСТОЧНИК KP.RU