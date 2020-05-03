В Ростове приземлился очередной вывозной борт с туристами из Таиланда

3 Май 2020 2020-05-03T10:30:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовском аэропорту сел борт, который вывез еще одну группу туристов, застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса.

Рейс компании «Уральские авиалинии» был направлен в Таиланд для возврата граждан России. Сегодня ранним утром он приземлился в промежуточном аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что спецборт вылетел из Таиланда 2 мая. На борту самолета находились 116 россиян. Самолет летел из Пхукета через Ростов-на-Дону и Уфу. Конечной точкой рейса будет Екатеринбург. А также борт должен был приземлиться для дозаправки в аэропорту «Шымкент» в Казахстане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчан вывезут специальным рейсом из Пхукета в мае.

На борт самолета будут допущены люди, проживающие в других регионах.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU