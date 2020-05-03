2020-05-03T10:30:09+03:00
Общество

В Ростове приземлился очередной вывозной борт с туристами из Таиланда

"Платов" был промежуточным аэропортом рейса
Виктория Никитина
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В Ростове приземлился вывозной борт из ТаиландаВ Ростове приземлился вывозной борт из ТаиландаФото: "КП" Архив
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В Ростовском аэропорту сел борт, который вывез еще одну группу туристов, застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса.

Рейс компании «Уральские авиалинии» был направлен в Таиланд для возврата граждан России. Сегодня ранним утром он приземлился в промежуточном аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что спецборт вылетел из Таиланда 2 мая. На борту самолета находились 116 россиян. Самолет летел из Пхукета через Ростов-на-Дону и Уфу. Конечной точкой рейса будет Екатеринбург. А также борт должен был приземлиться для дозаправки в аэропорту «Шымкент» в Казахстане.

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Ростовчан вывезут специальным рейсом из Пхукета в мае.

На борт самолета будут допущены люди, проживающие в других регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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