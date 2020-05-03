В Ростове приземлился очередной вывозной борт с туристами из Таиланда
В Ростовском аэропорту сел борт, который вывез еще одну группу туристов, застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса.
Рейс компании «Уральские авиалинии» был направлен в Таиланд для возврата граждан России. Сегодня ранним утром он приземлился в промежуточном аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, что спецборт вылетел из Таиланда 2 мая. На борту самолета находились 116 россиян. Самолет летел из Пхукета через Ростов-на-Дону и Уфу. Конечной точкой рейса будет Екатеринбург. А также борт должен был приземлиться для дозаправки в аэропорту «Шымкент» в Казахстане.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовчан вывезут специальным рейсом из Пхукета в мае.
На борт самолета будут допущены люди, проживающие в других регионах.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU