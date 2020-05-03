Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 3 мая 2020 года: непогода повысила индекс самоизоляции в донской столице

3 Май 2020 2020-05-03T11:38:31+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 3 мая 2020 года: индекс возрос до 3,9 баллов

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону на 3 мая 2020 года: последние два дня индекс самоизоляции в донской столице держался на отметке в 3,3 балла.

В Ростове-на-Дону разбушевалась непогода и местные жители так желавшие прогуляться все-таки решили остаться дома. В пять часов утра ростовчане сидели дома почти на "пятерку". Но постепенно показатели начали снижаться и к одиннадцати часам достиг отметки 3,9 баллов. Такой показатель означает, что на улице почти никого нет.

Стоит отметить, что показатель до действия режима самоизоляции был на отметке - 2,6 баллов. В лидерах по нахождению дома сейчас находятся Тбилиси и Ташкент, а самые маленькие баллы имеют Иркутск и Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU