2020-05-03T14:15:24+03:00
Общество

Заскучавший на самоизоляции без девушки ростовчанин решил самоудовлетвориться у всех на виду

Мужчина в чем мать родила устроился в подъезде одного из домов
Виктория Никитина
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В Ростове парень самоудовлетворялся в подъезде. Фото: соцсетиВ Ростове парень самоудовлетворялся в подъезде. Фото: соцсети
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В Ростове ранним утром мужчину в одном из подъездов застали за рукоблудством.

Инцидент произошел в доме на улице Зорге. Одна из местных жительниц вошла в подъезд в районе половины шестого утра и увидела весьма непристойную картину. Прямо рядом с выходом в кресле сидел полностью обнаженный мужчина и занимался самоудовлетворением. Девушка подошла к ростовчанину и спросила, что он делает, после чего он с широкой улыбкой сообщил, что "рукоблудничает".

После чего девушка аккуратно сняла его действия на камеру и выложила запись в соцсети и рассказал, что парень занимался непристойностями около двух с половиной часов, абсолютно не обращая внимания на проходящих мимо жильцов. Пользователи сети в комментариях написали, что в этом случае нужно было вызвать патруль, поскольку мужчина был без медицинской маски.

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Как выразилась свидетельница произошедшего – «полировал свое жало».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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