Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: власти рассказали в какие районы региона еще не проник коронавирус
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: большинство районов уже поражены "китайским" вирусом.
В Ростовской области опасный коронавирус не добрался еще до пяти районов. Об этом сообщили в пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.
Согласно этим данным, случаи заражения еще ни разу не регистрировались в Неклиновском, Песчанокопском, Советском, Родионово-Несветайском и Орловском районах. В настоящее время число заболевших коронавирусом в Ростовской области достигло 1 178 человек, 72 из которых были выявлены за минувшие сутки.
Новые заболевшие проживают в Ростове-на-Дону, Веселовском, Азовском, Аксайском районах, Батайске, Звереве, Донецке, Новочеркасске, Красносулинском, Сальском, Тарасовском районах, Волгодонске, Гукове, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Зерноградском, Зимовниковском, Миллеровском, Пролетарском районах
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