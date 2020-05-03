В Новочеркасске мужчина на квадроцикле врезался в дерево

3 Май 2020 2020-05-03T15:00:42+03:00

В Ростовской области молодой человек попал в ДТП на квадроцикле

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В Ростовской области случилась авария с участием двухколесного транспорта.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске на улице Сарматской вчера, 2 мая, около половины восьмого вечера. По предварительным данным, 41-летний водитель на квадроцикле ехал мимо дома № 230/88 и не справился с управлением. В результате этого он врезался в дерево, а от сильного удара транспортное средство отбросило в сторону.

- В результате ДТП пострадали водитель и 13-летний пассажир, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.

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Его вместе с пассажиром доставили в ближайшую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU