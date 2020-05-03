Разносчиков страшной инфекции обнаружили в донской столице

3 Май 2020 2020-05-03T15:36:13+03:00

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В донской столице обнаружились переносчики опасной болезни - иксодового клещевого боррелиоза.

На левом берегу Дона были взяты несколько клещей для проверки. В результате, по информации Роспотребнадзора, специалисты ростовского противочумного института выявили в пробах клещей специфические фрагменты ДНК возбудителей боррелиоза.

- В адрес главы администрации города направлено письмо-требование о немедленном выполнении истребительных мероприятий, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что клещевой боррелиоз передается вместе с укусом зараженного клеща и вызывает нарушения в работе различных органов, преимущественно центральной нервной системе, суставах, сердце. Может протекать в различных формах - как в легкой, так и в крайне тяжелой.

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К донским медикам уже обратились больше пяти тысяч человек, пострадавших от укусов этих насекомых.

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ИСТОЧНИК KP.RU