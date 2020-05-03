2020-05-03T15:53:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Прилетевшие в Ростов туристы из Таиланда помещены на самоизоляцию

Один человек даже был направлен в обсерватор
Виктория Никитина
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В Ростов привезли туристов из ТаиландаВ Ростов привезли туристов из ТаиландаФото: "КП" Архив
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Прилетевшие вывозным рейсом из Таиланда россияне будут пребывать в самоизоляции ближайшие две недели.

По данным Роспотребнадзора, этим рейсом прилетели 24 человека. Трое из пассажиров являются уроженцами Ростовской области. Кроме того, прибыли три человека из Волгоградской области, два - из Воронежской и пятнадцать - из Краснодарского края. Сейчас все таиландские туристы направлены на самоизоляции.

Стоит отметить, что уроженец Липецкой области был помещен в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Прилетевшие в Ростов туристы из Таиланда помещены на самоизоляцию
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