Прилетевшие в Ростов туристы из Таиланда помещены на самоизоляцию
Прилетевшие вывозным рейсом из Таиланда россияне будут пребывать в самоизоляции ближайшие две недели.
По данным Роспотребнадзора, этим рейсом прилетели 24 человека. Трое из пассажиров являются уроженцами Ростовской области. Кроме того, прибыли три человека из Волгоградской области, два - из Воронежской и пятнадцать - из Краснодарского края. Сейчас все таиландские туристы направлены на самоизоляции.
Стоит отметить, что уроженец Липецкой области был помещен в обсерватор.
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"Платов" был промежуточным аэропортом рейса.
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ИСТОЧНИК KP.RU