Прилетевшие в Ростов туристы из Таиланда помещены на самоизоляцию

3 Май 2020 2020-05-03T15:53:20+03:00

В Ростов привезли туристов из Таиланда Фото: "КП" Архив

Один человек даже был направлен в обсерватор

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Прилетевшие вывозным рейсом из Таиланда россияне будут пребывать в самоизоляции ближайшие две недели.

По данным Роспотребнадзора, этим рейсом прилетели 24 человека. Трое из пассажиров являются уроженцами Ростовской области. Кроме того, прибыли три человека из Волгоградской области, два - из Воронежской и пятнадцать - из Краснодарского края. Сейчас все таиландские туристы направлены на самоизоляции.

Стоит отметить, что уроженец Липецкой области был помещен в обсерватор.

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"Платов" был промежуточным аэропортом рейса.

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ИСТОЧНИК KP.RU