Ростовский шаман-самоучка попытался шваброй и тряпками изгнать коронавирус

3 Май 2020 2020-05-03T16:46:29+03:00

Ростовчане подметили, что этот способ вряд ли окажется эффективным

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В Ростове один из местных жителей решил сомнительными способами изгнать коронавирус.

Горожане прозвали его шаманом-самоучкой. Ростовчанин использовал для ритуала изгнания очень интересный реквизит - швабру и разноцветные тряпки. "Шаман" повесил тряпки на швабру, затем выставил ее в окно и стал размахивать в разные стороны.

Сие действие сняли на видео соседи. Они выложили запись в одном из городских пабликов соцсети и подписали: "В Ростове к изгнанию коронавируса подключились шаманы-самоучки". Там ее незамедлительно прокомментировали пользователи.

"А бубен где?!", "Сегодня он вирус отгоняет, завтра людей начнёт гонять, послезавтра весь город", "Я раньше там жил напротив, она вроде голубей так пугает", "Наоборот, это он белый флаг выбросил", - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU