Выполнив просьбы лже-сотрудника банка, ростовчанка потеряла 100 тысяч рублей

3 Май 2020 2020-05-03T17:15:56+03:00

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В Ростове разыскивают подозреваемого в совершении кражи.

Обратившаяся в отдел полиции ростовчанка рассказала, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником одного из банков и сообщил, что по карте девушки проводятся сомнительные операции. Злоумышленник предложил способ их остановить, для этого владелице карты необходимо было назвать номер карты и сообщить код из поступившего смс. Женщина выполнила все просьбы, а после этого с ее банковского счета было списано 100 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Общая сумма нанесенного ущерба составила 86 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU