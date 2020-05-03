Дерзкое похищение телефон произошло на улице в Ростове
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел в Советском районе. К одному из местных жителей подошел на улице 31-летний прохожий и попросил телефон, чтобы сделать звонок. Но как только гаджет стоимостью 55 тысяч рублей попал в руки злоумышленника, он развернулся и незамедлительно скрылся во дворах.
Потерпевший обратился с заявлением в местный отдел полиции. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Он свою вину отрицать не стал и сообщил, что украденное устройство он уже продал, а деньги потратил.
- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Полиция ведет поиски злоумышленника.
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ИСТОЧНИК KP.RU