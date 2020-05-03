В Ростове рецидивист угнал машину своей знакомой и уехал по делам

3 Май 2020 2020-05-03T18:51:57+03:00

Мужчина уже был судим за кражу и грабеж

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона.

В ходе проведенной проверки стало известно, что 36-летний житель Констаниновского района, являвшийся родственником потерпевшей дождался, пока она ляжет спать и взял ключи от ее автомобиля. Когда владелица машины проснулась, то не увидела свой транспорт на положенном месте.

Женщина незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители смогли найти и задержать злоумышленника. Мужчина сообщил, что на машине он ездил по своим делам. Полицейские изъяли машину и вернули владелице. Позже стало известно, что злоумышленник уже был судим за кражу и грабеж.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU