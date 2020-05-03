В Ростове перекроют проспект Шолохова в районе старого автовокзала

3 Май 2020 2020-05-03T19:41:04+03:00

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В донской столице в скором времени начнется ремонт дороги на проспекте Шолохова.

Ремонт будет идти на участке дороги вблизи старого автовокзала. Рабочие будут ремонтировать покрытие с 3 по 6 мая. Помимо смены асфальтового покрытия в планах сразу же нанести на него разметку.

- Во время проведения работ возможно временное ограничение движения на этом участке, - сообщили в Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону.

Ограничения незамедлительно вызовут заторы на дороге, ведь даже при действии режима полной самоизоляции на дорогах все равно очень много автомобилей. Представители администрации принесли горожанам свои извинения за предстоящие неудобства. Они также пообещали отремонтировать аварийный участок для повышения безопасности его проезда.

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Уже отремонтировано около трех тысяч квадратных метров дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU