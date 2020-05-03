В Ростове сгорела квартира в северном микрорайоне

3 Май 2020 2020-05-03T20:37:16+03:00

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В северном микрорайоне Ростова по неизвестной причине вспыхнула квартира в многоэтажном доме.

Инцидент произошел сегодня, 3 мая, на улице Волкова в доме №8. Загорелась квартира на восьмом этаже многоэтажного здания. Причина пожара пока остается неизвестной, но огонь повредил не только ту квартиру, где вспыхнул, но и квартиру этажом ниже. Местные жители вызвали пожарных. На место происшествия выехали 24 огнеборца и восемь единиц техники. На тушение пожара у них ушло около получаса.

- Пострадавших в огне нет, возгорание уже ликвидировано. Проводится проверка обстоятельств и причин возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU