В ростовском зоопарке пополнение у обезьян-игрунок

3 Май 2020 2020-05-03T21:07:05+03:00

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В ростовском зоопарке у игрунок обыкновенных появилось потомство.

Сразу трое малышей весом по 30 грамм появились у Ули и Сибиряка еще полтора месяца назад. Родители уже даже постепенно оставляют потомство без присмотра. Двоих детенышей выкармливает мать, а третья малышка находится на искусственном вскармливании.

- Обычно в природе рождается один-два детеныша, в неволе одна самка может родить до четырех особей за один раз. Физиологически самка может выкормить только двоих детенышей одновременно. Если в природной среде у игрунок рождается больше двоих малышей, они гибнут, а в зоопарке за дело берутся зоологи, поэтому все дети обретают шанс на выживание, - сообщили в пресс-службе ростовского зоопарка.

В настоящее время малыши уже потихоньку пробуют «взрослую» пищу, которой питаются их родители.

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Правда, определить их пол зоологи смогут только осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU