2020-05-03T21:07:05+03:00
Общество

В ростовском зоопарке пополнение у обезьян-игрунок

В обезьяньем семействе родились сразу три малыша
Виктория Никитина
Поделиться:
В ростовском зоопарке родились обезьяны-игрунки. Фото: пресс-служба ростовского зоопаркаВ ростовском зоопарке родились обезьяны-игрунки. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка
Изменить размер текста:

В ростовском зоопарке у игрунок обыкновенных появилось потомство.

Сразу трое малышей весом по 30 грамм появились у Ули и Сибиряка еще полтора месяца назад. Родители уже даже постепенно оставляют потомство без присмотра. Двоих детенышей выкармливает мать, а третья малышка находится на искусственном вскармливании.

- Обычно в природе рождается один-два детеныша, в неволе одна самка может родить до четырех особей за один раз. Физиологически самка может выкормить только двоих детенышей одновременно. Если в природной среде у игрунок рождается больше двоих малышей, они гибнут, а в зоопарке за дело берутся зоологи, поэтому все дети обретают шанс на выживание, - сообщили в пресс-службе ростовского зоопарка.

В настоящее время малыши уже потихоньку пробуют «взрослую» пищу, которой питаются их родители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В зоопарке Ростова-на-Дону родились четыре суриката.

Правда, определить их пол зоологи смогут только осенью.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове за сутки оштрафовали почти 200 протоколов
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: тест на коронавирус сделали почти 39 тысяч человек
В ростовском зоопарке пополнение у обезьян-игрунок
В Ростове сгорела квартира в северном микрорайоне
В Ростове перекроют проспект Шолохова в районе старого автовокзала
В Ростове рецидивист угнал машину своей знакомой и уехал по делам
Дерзкое похищение телефон произошло на улице в Ростове
Выполнив просьбы лже-сотрудника банка, ростовчанка потеряла 100 тысяч рублей
Ростовский шаман-самоучка попытался шваброй и тряпками изгнать коронавирус
Прилетевшие в Ростов туристы из Таиланда помещены на самоизоляцию
Разносчиков страшной инфекции обнаружили в донской столице
В Новочеркасске мужчина на квадроцикле врезался в дерево
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: власти рассказали в какие районы региона еще не проник коронавирус
Ростовчан крайне возмутило резкое подорожание медицинских масок