Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: тест на коронавирус сделали почти 39 тысяч человек

3 Май 2020 2020-05-03T21:36:52+03:00

В Ростовской области тест на коронавирус сдали почти 39 тысяч человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: за сутки на коронавирусную инфекцию проверились 2 066 человек

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: положительный результат показали 72 теста.

На сегодняшний день тест на коронавирус в общей сложности сделали почти 39 тысяч человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

- Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 2 тысяч 66 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего проведено почти 39 тысяч исследований, - говорится в сообщении.

Сейчас в Ростовской области коронавирус подтверждён у 1 178 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU