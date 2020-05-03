2020-05-03T22:00:25+03:00
Общество

В Ростове за сутки оштрафовали почти 200 протоколов

За весь период были оштрафованы 503 человека
Виктория Никитина
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Ростове за сутки штрафы получили 199 человекВ Ростове за сутки штрафы получили 199 человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В донской столице за сутки было составлено 199 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Стоит отметить, что с недавнего времени существует еще и "масочный режим", за который пока не штрафуют. Но в Москве за выход на улицу без маски штрафы уже введены.

- Всего с момента введения режима и повышенной готовности составлено 6 116 протоколов. Материалы составляются по двум статьям, от этого будет зависеть и размер штрафа, - сообщили в оперативном штабе по мониторингу заболеваемости COVID-19 в Ростовской области.

За весь период были оштрафованы 503 человека. Они получили штрафы в размере от одной до четырех тысяч рублей. Еще 141 человеку предстоит заплатить государству по 15 тысяч рублей, а еще 107 человек обязаны погасить 5-10 тысяч рублей. Максимальный штраф за нарушение режима самоизоляции в 30 тысяч рублей заплатят 12 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самоизоляция в Ростове-на-Дону новости на 2 мая 2020 года: в Ростове в Первомай составили 240 протоколов о нарушении самоизоляции.

Самоизоляция в Ростове-на-Дону новости на 2 мая 2020 года: суды оштрафовали 153 человека.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове за сутки оштрафовали почти 200 протоколов
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: тест на коронавирус сделали почти 39 тысяч человек
В ростовском зоопарке пополнение у обезьян-игрунок
В Ростове сгорела квартира в северном микрорайоне
В Ростове перекроют проспект Шолохова в районе старого автовокзала
В Ростове рецидивист угнал машину своей знакомой и уехал по делам
Дерзкое похищение телефон произошло на улице в Ростове
Выполнив просьбы лже-сотрудника банка, ростовчанка потеряла 100 тысяч рублей
Ростовский шаман-самоучка попытался шваброй и тряпками изгнать коронавирус
Прилетевшие в Ростов туристы из Таиланда помещены на самоизоляцию
Разносчиков страшной инфекции обнаружили в донской столице
В Новочеркасске мужчина на квадроцикле врезался в дерево
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: власти рассказали в какие районы региона еще не проник коронавирус
Ростовчан крайне возмутило резкое подорожание медицинских масок