В Ростове за сутки оштрафовали почти 200 протоколов

3 Май 2020 2020-05-03T22:00:25+03:00

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В донской столице за сутки было составлено 199 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Стоит отметить, что с недавнего времени существует еще и "масочный режим", за который пока не штрафуют. Но в Москве за выход на улицу без маски штрафы уже введены.

- Всего с момента введения режима и повышенной готовности составлено 6 116 протоколов. Материалы составляются по двум статьям, от этого будет зависеть и размер штрафа, - сообщили в оперативном штабе по мониторингу заболеваемости COVID-19 в Ростовской области.

За весь период были оштрафованы 503 человека. Они получили штрафы в размере от одной до четырех тысяч рублей. Еще 141 человеку предстоит заплатить государству по 15 тысяч рублей, а еще 107 человек обязаны погасить 5-10 тысяч рублей. Максимальный штраф за нарушение режима самоизоляции в 30 тысяч рублей заплатят 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU