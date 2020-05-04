4 Май 2020 2020-05-04T10:01:50+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 4-10 мая 2020: дожди и похолодание. Если верить прогнозам синоптиков, то первая половина мая будет дождливой. Так, уже в понедельник, 4 мая, обещают осадки, а днем воздух прогреется до плюс 22 градусов.

На градус теплее, будет во вторник, 5 мая, однако по-прежнему метеорологи обещают осадки. Они продлятся до утра среды, 6 мая. В этот день в дневные часы от 16 до 21 градусов тепла. Похожим будет и четверг, 7 мая.

А вот с пятницы, судя по всему, в донскую столицу придут похолодание и снова осадки. Так, 8 мая, в дневное время столбики термометров с плюс семнадцати упадут до плюс 14 градусов. В выходные, 9-10 мая, также не исключают небольшой дождь и до плюс 16 градусов выше нуля.

Ветра в эти дни практически не будет, максимальная его сила - до 4 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU