В Ростове-на-Дону открыли еще один госпиталь для больных коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T10:53:20+03:00

В Ростове-на-Дону открыт еще один госпиталь для борьбы с коронавирусом. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Теперь пациентов будут доставлять еще и в горбольницу № 20 на Западном

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В городе Ростове-на-Дону открыт еще один госпиталь для борьбы с коронавирусом, куда будут доставлять пациентов. Она расположен в стенах городской больницы № 20, что в Западном жилом массиве. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, там будут теперь, согласно схеме маршрутизации больных COVID-19, будут оказывать медицинскую помощь беременным и детям.

- Сотрудники, изъявившие желание работать в «ковидном» госпитале, дали письменное согласие на переход на работу, - добавили в ведомстве. - С каждым заключено дополнительное соглашение к трудовому договору.

Напомним, первый госпиталь по приему больных с опасной инфекцией появился в донской столице в горбольнице № 1 имени Семашко. Там, по последним данным, лечатся 112 пациентов, из которых 31 человек - на кислородной поддержке, еще 11 пациентов - в реанимации и пятеро на аппарате искусственной вентиляции легких. Всего там находятся 450 коек для приема и лечения таких больных.

ИСТОЧНИК KP.RU