Коммунальная авария в Ростове-на-Дону: подачу холодной воды ограничили на нескольких улицах

4 Май 2020 2020-05-04T12:19:25+03:00

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В понедельник, 4 мая, в Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария. Как рассказала руководитель пресс-службы Администрации города Мария Петрова, порыв водопроводной линии случился в Октябрьском районе донской столице, на улице Зоологической.

Известно, что в настоящее время аварийную ситуацию устраняют коммунальщики. А на месте работают восемь человек и шесть единиц автоспецтехники.

Пока же на время работ ограничено холодное водоснабжение жилых домов, которые расположены в садоводческом товариществе «Донподход». Речь идет о таких улицах, как Сентябрьская,1-я, 2-я и 3-я Ноябрьская.

Специалисты обещают завершить работы до полуночи сегодняшнего дня.

- Вопрос находится на контроле Администрации города, - подчеркнула собеседница.

Напомним, с 3 мая перекрыт проспект Шолохова в районе старого автовокзала. Причиной ограничений стало проведение ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU