2020-05-04T12:19:25+03:00
Общество

Коммунальная авария в Ростове-на-Дону: подачу холодной воды ограничили на нескольких улицах

Работы по ликвидации ЧП уже ведутся
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Работы на месте уже ведутся. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Работы на месте уже ведутся. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

В понедельник, 4 мая, в Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария. Как рассказала руководитель пресс-службы Администрации города Мария Петрова, порыв водопроводной линии случился в Октябрьском районе донской столице, на улице Зоологической.

Известно, что в настоящее время аварийную ситуацию устраняют коммунальщики. А на месте работают восемь человек и шесть единиц автоспецтехники.

Пока же на время работ ограничено холодное водоснабжение жилых домов, которые расположены в садоводческом товариществе «Донподход». Речь идет о таких улицах, как Сентябрьская,1-я, 2-я и 3-я Ноябрьская.

Специалисты обещают завершить работы до полуночи сегодняшнего дня.

- Вопрос находится на контроле Администрации города, - подчеркнула собеседница.

Напомним, с 3 мая перекрыт проспект Шолохова в районе старого автовокзала. Причиной ограничений стало проведение ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области мужчина обманул сотрудницу заправки на 33 литра бензина
В Ростовской области появились автобусы с именами ветеранов
Новая хозяйка сим-карты списала у ростовчанина пять тысяч рублей
В Ростовской области пропала 72-летняя пенсионерка
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 мая 2020 года: 48-летняя женщина скончалась
Коммунальная авария в Ростове-на-Дону: подачу холодной воды ограничили на нескольких улицах
В Ростове-на-Дону открыли еще один госпиталь для больных коронавирусом
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 4-10 мая 2020: дожди и похолодание
В Ростове за сутки оштрафовали почти 200 протоколов
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: тест на коронавирус сделали почти 39 тысяч человек
В ростовском зоопарке пополнение у обезьян-игрунок
В Ростове сгорела квартира в северном микрорайоне
В Ростове перекроют проспект Шолохова в районе старого автовокзала
В Ростове рецидивист угнал машину своей знакомой и уехал по делам
Дерзкое похищение телефон произошло на улице в Ростове
Выполнив просьбы лже-сотрудника банка, ростовчанка потеряла 100 тысяч рублей
Ростовский шаман-самоучка попытался шваброй и тряпками изгнать коронавирус
Прилетевшие в Ростов туристы из Таиланда помещены на самоизоляцию
Разносчиков страшной инфекции обнаружили в донской столице
В Новочеркасске мужчина на квадроцикле врезался в дерево
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: власти рассказали в какие районы региона еще не проник коронавирус
Ростовчан крайне возмутило резкое подорожание медицинских масок