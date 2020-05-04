Коммунальная авария в Ростове-на-Дону: подачу холодной воды ограничили на нескольких улицах
В понедельник, 4 мая, в Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария. Как рассказала руководитель пресс-службы Администрации города Мария Петрова, порыв водопроводной линии случился в Октябрьском районе донской столице, на улице Зоологической.
Известно, что в настоящее время аварийную ситуацию устраняют коммунальщики. А на месте работают восемь человек и шесть единиц автоспецтехники.
Пока же на время работ ограничено холодное водоснабжение жилых домов, которые расположены в садоводческом товариществе «Донподход». Речь идет о таких улицах, как Сентябрьская,1-я, 2-я и 3-я Ноябрьская.
Специалисты обещают завершить работы до полуночи сегодняшнего дня.
- Вопрос находится на контроле Администрации города, - подчеркнула собеседница.
Напомним, с 3 мая перекрыт проспект Шолохова в районе старого автовокзала. Причиной ограничений стало проведение ремонтных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU