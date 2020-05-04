2020-05-04T12:11:45+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 мая 2020 года: 48-летняя женщина скончалась

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 мая 2020 года: число заболевших за сутки увеличилось на 85 человек
Ольга ГОПАЛО
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На Дону число заболевших за сутки увеличилось на 85 человек.На Дону число заболевших за сутки увеличилось на 85 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 мая 2020 года: умерла 48-летняя женщина. Об этом рассказали в региональном пресс-центре. Известно, что погибшая - жительница Зимовниковского района. Как уверяют специалисты, у дончанки были сопутствующие заболевания. Кроме того, пациентка поздно обратилась за медицинской помощью. Она стала десятой скончавшейся от Covid-19 жертвой.

Кроме того, число больных, у которых подтвержден коронавирус, за сутки выросло до 85 человек. И в настоящее время на Дону - 1 263 заболевших. Всего же под медицинским наблюдением находятся 6 136 человек, причем за последние суки их число увеличилось на 430. Известно, что большинство дончан находятся по месту жительства.

Кроме того, сообщается, что есть и те, кто смог выздороветь. Их, по последним данным, 123 человека.

Напомним, рэпер Баста отправил ростовским врачам маски и костюмы для защиты от Covid-19 [видео].

ИСТОЧНИК KP.RU

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