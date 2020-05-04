В Ростовской области пропала 72-летняя пенсионерка

4 Май 2020 2020-05-04T12:09:31+03:00

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В Ростовской области ищут 72-летнюю женщину, которая пропала еще 30 апреля. Известно, что дончанка живет в селе Алекеево-Лозовском Чертковского района. Около девяти часов утра она вышла из дома, расположенного на улице Лисичкина, однако до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В тот день она была одета в синий халат, серую шапку, черные гамаши и черные ботинки, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг». - Рост женщины 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

С собой у нее был синий велосипед. Кроме того, женщина нуждается в медицинской помощи: пенсионерка не ориентируется в пространстве.

- Если у вас есть возможность распечатать несколько ориентировок и разместить на своем маршруте при выходе в магазин, аптеку или на прогулку с собакой, не нарушая режим самоизоляции, мы будем вам благодарны, - добавили поисковики.

АЛЛО!

Если знаете, где находится женщина, звоните по номеру, указанному ниже: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU