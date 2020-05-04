2020-05-04T12:49:04+03:00
Общество

Новая хозяйка сим-карты списала у ростовчанина пять тысяч рублей

Злоумышленницу нашли полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленница перевела чужие деньги себе при помощи мобильного телефона.Злоумышленница перевела чужие деньги себе при помощи мобильного телефона.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В отдел полиции Ростова-на-Дону обратился горожанин, который рассказал, что у него с банковской карты пропали пять тысяч рублей. Мужчина сообщил, что получил смс-оповещение о переводе пяти тысяч рублей с его банковской карты на чужую.

Стражи порядка отыскали злоумышленницу. Ею оказалась 30-летняя жительница города Таганрога. Дама призналась, что купила сим-карту и обнаружила, что к этому номеру телефона уже привязана банковская карта. Тогда женщина перевела деньги себе, а после сняла их в банкомате и потратила.

Как добавили в Главном Управлении МВД России по региону, в отношении предприимчивой дамочки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а таганроженку признают виновной, ближайшие несколько лет она проведет за решеткой.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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