2020-05-04T14:25:55+03:00
Общество

В Ростовской области появились автобусы с именами ветеранов

Таким образом хотят сохранить память о Великой Отечественной войне
Ольга ГОПАЛО
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Эти, в частности, будут курсировать между донской столицей и аэропортом «Платов». Фото: Правительство РО.Эти, в частности, будут курсировать между донской столицей и аэропортом «Платов». Фото: Правительство РО.
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В Ростовской области появятся автобусы в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом перевозчики хотят сохранить память о них и подвигах. Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта.

Известно, что уже два десятка автобусов носят имена героев. Они будут курсировать от донской столицы до аэропорта «Платов» и обратно. На них - биографиии и портреты фронтовиков.

Кроме этого, своих героев смогут уже увидеть жители Багаевского района и Новочеркасска. Именные автобусы будут курсировать на маршрутах Ростов-на-Дону – Багаевская и Ростов-на-Дону – Новочеркасск.

Помимо этого, празднично украсят и другие транспортные средства. По словам министра Андрея Иванова, таким образом перевозчики помогают сохранять память о Великой Отечественной войне и ее героях, даровавших Победу и мирную жизнь будущим поколениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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