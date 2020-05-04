2020-05-04T14:50:08+03:00
Общество

В Ростовской области мужчина обманул сотрудницу заправки на 33 литра бензина

Он уехал, не заплатив за топливо
Ольга ГОПАЛО
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Когда 33 литра бензина оказали в бензобаке, тот укатил.Когда 33 литра бензина оказали в бензобаке, тот укатил.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области мужчина может оказаться на скамье подсудимых за то, что совершил преступление на автозаправке. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.

Как оказалось, инцидент произошел на одной из автозаправочных станций, что Тарасовском районе Дона. Молодой человек приехал туда на своей легковушке отечественного производства. Как оказалось, до этого они с приятелем катались по окрестностям, но горючее закончилось. В итоге он приехал на место будущего преступления и попросил заправить железного коня. Однако когда 33 литра бензина оказали в бензобаке, тот укатил, так и не оплатив товар. Тогда работники автозаправки обратились в полицию.

Как добавил в ведомстве, 30-летний местный житель уже был судим за кражу. Теперь в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело и, не исключено, что его ждет реальный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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