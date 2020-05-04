Ростовчане возмущены домом-тюрьмой на колесах для собаки
Вот уже несколько дней в Интернете не утихают страсти вокруг своеобразного дома на колесах, который горожане прозвали даже "тюрьмой". Как оказалось, в машине, припаркованной на одной из ростовских улиц, живет собака. Причем, не один месяц. Народ сразу же принялся писать гневные комментарии в адрес тех, кто запер там пса. Кто-то даже разбил стекло, чтобы дворняга могла дышать свежим воздухом и не сварилась заживо в авто.
Однако один из ростовчан, знакомый с ситуацией, рассказал, что зоозащитники сильно поторопились, испортив чужую собственность.
- Я - сосед владельца этого автомобиля, - написал ростовчанин. - Он - пожилой человек, раньше жил в поселке, а после недавней кончины матери переехал в город. Для того, чтобы собаку, которая с ним уже больше 8 лет, не выкидывать на улицу и не усыплять, он взял ее с собой в Ростов. Так как изначально она была дрессированна для охраны автомобиля, в нем и живет. Каждый день ее выпускают на прогулки, меняют воду и добавляют корм. Собаке конечно бывает скучно, но если к машине никто не приближается - она, в основном, спит или смотрит по сторонам.
После этого он рассказал о налетчиках с молотком, которые разбили стекло. Но даже тогда пес-узник не покинул свой дом.
- Сначала человек потерял мать, потом из-за ситуации с коронавирусом - работу, а теперь ему еще и разбили стекло в машине, которое надо найти, купить и заменить. Ради чего было бить стекло? Сначала разберитесь, а потом начинайте беспредельничать!, - завершил автор поста.
Мнения ростовчан разделились, но большинство недоумевает - почему все-таки нельзя взять собаку в квартиру.
Оставил пса умирать.Хозяин бросил пса как ненужного. Щенок уже год не сводит глаз с дороги - надеется, что хозяин за ним вернется. Безграничная собачья преданность!
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ИСТОЧНИК KP.RU