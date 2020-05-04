2020-05-04T15:27:43+03:00
Общество

Ростовчане возмущены домом-тюрьмой на колесах для собаки

Чтобы пес смог дышать, кто-то разбил стекло в авто
Ольга ГОПАЛО
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Чтобы пес смог дышать, кто-то разбил стекло в авто. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Чтобы пес смог дышать, кто-то разбил стекло в авто. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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Вот уже несколько дней в Интернете не утихают страсти вокруг своеобразного дома на колесах, который горожане прозвали даже "тюрьмой". Как оказалось, в машине, припаркованной на одной из ростовских улиц, живет собака. Причем, не один месяц. Народ сразу же принялся писать гневные комментарии в адрес тех, кто запер там пса. Кто-то даже разбил стекло, чтобы дворняга могла дышать свежим воздухом и не сварилась заживо в авто.

Однако один из ростовчан, знакомый с ситуацией, рассказал, что зоозащитники сильно поторопились, испортив чужую собственность.

- Я - сосед владельца этого автомобиля, - написал ростовчанин. - Он - пожилой человек, раньше жил в поселке, а после недавней кончины матери переехал в город. Для того, чтобы собаку, которая с ним уже больше 8 лет, не выкидывать на улицу и не усыплять, он взял ее с собой в Ростов. Так как изначально она была дрессированна для охраны автомобиля, в нем и живет. Каждый день ее выпускают на прогулки, меняют воду и добавляют корм. Собаке конечно бывает скучно, но если к машине никто не приближается - она, в основном, спит или смотрит по сторонам.

После этого он рассказал о налетчиках с молотком, которые разбили стекло. Но даже тогда пес-узник не покинул свой дом.

- Сначала человек потерял мать, потом из-за ситуации с коронавирусом - работу, а теперь ему еще и разбили стекло в машине, которое надо найти, купить и заменить. Ради чего было бить стекло? Сначала разберитесь, а потом начинайте беспредельничать!, - завершил автор поста.

Мнения ростовчан разделились, но большинство недоумевает - почему все-таки нельзя взять собаку в квартиру.

Оставил пса умирать.Хозяин бросил пса как ненужного. Щенок уже год не сводит глаз с дороги - надеется, что хозяин за ним вернется. Безграничная собачья преданность!

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Он целыми днями смотрит на дорогу и ждет, что хозяин все же вернется. Вернется туда, где оставил - в поле, в двух десятках километрах от Ростова-на-Дону, вместе с детской собачьей будкой. И в снег, и в дождь, и в сорокаградусную жару Хатя - так его прозвали местные жители, не покидает место последней встречи с хозяином. Несчастного бедолагу заметили местные жители и уже год подкармливают, чем могут. А пес все ждет возвращения того, кто однажды его уже предал. Правда, смириться с этим собачье сердце никак не хочет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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