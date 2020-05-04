«Оставайтесь дома!»: На Западном - сильнейший град, а на Северном - жуткий ливень

4 Май 2020 2020-05-04T17:02:13+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону преподнесла сюрприз. Так, в понедельник, 4 мая, солнечная и теплая она резко изменила настроение. Уже к 15:30 в Северном жилом массиве солнце сменилось тучами, а после пошел сильный ливень. Судя по сообщениям, затопило и центр города.

Потоп после дождя на улице Горького 4.5.2020 Ростов-на-Дону Главный.Денис Ерин

А вот жителям Западного повезло меньше. Судя по фото и видео, которые появляются в городских пабликах, там пошел «сильнейший град». Так обозначил свой пост автор видеоролика. Артем Левицкий, который снял погодное явление и выложил в Сеть. Судя по всему, видео сделано в районе вертолетного поля. За несколько минут ролик уже просмотрели больше 14 тысяч человек. Многие автовладельцы переживают, как бы градом не повредило их машины.

Ростовчане делятся своими фото непогоды в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный", пользователь Леся Кудинова.

Ростовчане пишут, что дождь еще не добрался до Александровки. Но это, скорее всего, вопрос времени.

Известно, что на этой неделе погода в донской столице сильно испортиться. Метеорологи обещают похолодание и осадки.

Град на Вертолётном поле 4.5.2020 Ростов-на-Дону Главный.Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU