Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: ливни, грозы, град и шквалистый ветер

4 Май 2020 2020-05-04T16:24:15+03:00

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В Ростове-на-Дону за окном бушует настоящая непогода. В городских пабликах уже стали появляться фото града, который засняли местные жители на камеру мобильников. А тем временем, как рассказали в мэрии города, непогода продлится в донской столице несколько дней - аккурат до 6 мая. В частности, метеорологи прогнозируют шквалистый ветер, сила которого временами будет достигать 20-23 метров в секунду, также будут град и ливни в сочетании с грозами.

- Возможно подтопление низменных участков местности, не имеющих естественного стока воды, подтопление склоновыми стоками придворовых территорий, нарушение работы дренажно- коллекторных и ливневых систем, - говорится в официальном сообщении.

Поэтому ростовчанам рекомендуют не выходить, по-возможности из дома без особой причины, а также не прятаться во время грозы под одиноко стоящим деревом, не разговаривать на улице по мобильному телефону, при затоплении помещений покинуть его или подняться на верхние этажи, самостоятельно не пытаться преодолеть затопленный участок местности. Не надо парковать авто в низменных участках местности.

АЛЛО!

В экстренных случаях звоните – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU