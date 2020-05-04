В Ростовской области при столкновении легковушек пострадали три человека
В понедельник, 4 мая, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали люди. Известно, что дорожное происшествие случилось около шести часов утра на трассе «Азов - Староминская». Там столкнулись «шестерка» и «Лада Веста».
- По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 допустил столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством, - рассказали в Управлении ГИБДД России по региону. - В результате, пострадал он и его пассажир, также в больницу был доставлен и водитель второго автомобиля.
Как добавили в ведомстве, по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
Напомним, штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Непогода, по данным синоптиков, пришла в донскую столицу на несколько дней.
Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Непогода, по данным синоптиков, пришла в донскую столицу на несколько дней
ИСТОЧНИК KP.RU