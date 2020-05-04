В Ростовской области при столкновении легковушек пострадали три человека

4 Май 2020 2020-05-04T16:50:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 4 мая, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали люди. Известно, что дорожное происшествие случилось около шести часов утра на трассе «Азов - Староминская». Там столкнулись «шестерка» и «Лада Веста».

- По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 допустил столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством, - рассказали в Управлении ГИБДД России по региону. - В результате, пострадал он и его пассажир, также в больницу был доставлен и водитель второго автомобиля.

Как добавили в ведомстве, по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Непогода, по данным синоптиков, пришла в донскую столицу на несколько дней.

Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Непогода, по данным синоптиков, пришла в донскую столицу на несколько дней

ИСТОЧНИК KP.RU