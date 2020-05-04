После одного звонка мужчина стал богаче на 146 тысяч рублей

4 Май 2020 2020-05-04T17:42:38+03:00

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Жертвой лже-банкира стала жительница небольшого города Гуково Ростовской области. Она пришла в местный отдел полиции и рассказала, что ее обманул неизвестный.

По ее словам, мужчина позвонил на мобильный и представился сотрудником безопасности одного из банков. Он назвал ее по имени отчеству и сообщил, что карту клиентки могут заблокировать из-за сомнительных операций по счету. Та, не задумываясь назвала все реквизиты, чтобы не случилось беды. А после телефонного разговора выяснилось, что с банковского счета вдруг списались 146 тысяч рублей.

Дама призналась, что слышала про подобную мошенническую схему, но собеседник был настолько убедительным, что она ему поверила. Теперь его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU