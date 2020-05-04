2020-05-04T18:11:06+03:00
Общество

В Таганроге задержали горожанина с наркотиком в кармане

Молодой человек признался, что зелье - для него
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину задержали.Мужчину задержали.Фото: Николай КРИВИЧ
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В Таганроге полицейские остановили местного жителя, у которого обнаружили наркотики. Как оказалось, сверток с порошкообразным веществом был в кармане 47-летнего мужчины. Позже в специализированной лаборатории догадки стражей порядка подтвердились - изъятое вещество оказалось наркотиком, вес которого составил 1,9 грамма. Задержанный признался стражам порядка, что хранил зелье для собственного употребления.

Как добавили в Главном Управлении МВД России по региону, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Теперь ему грозит солидный тюремный срок. Санкции данной статьи, согласно действующему законодательству, предусматривают до десяти лет лишения свободы, а также штраф, его размер - до полумиллиона рублей.

Решения суда он будет дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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