На трассе в Ростовской области перевернулась легковушка

4 Май 2020 2020-05-04T19:37:24+03:00

Приехавшим на место аварии медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Фото: ГОПАЛО Ольга.

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В понедельник, 4 мая, в Ростовской области произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь человека. Известно, что авария случилась около пяти часов вечера на участке трассы между Морозовском и Цимлянском.

- По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем «Лада Приора» после завершения обгона зацепил правую обочину и допустил занос автомобиля с последующим наездом на отбойник, - рассказали в Управлении ГИБДД России по региону. - После произошло опрокидывание в левый кювет.

Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место аварии медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU