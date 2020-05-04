На трассе в Ростовской области перевернулась легковушка
В понедельник, 4 мая, в Ростовской области произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь человека. Известно, что авария случилась около пяти часов вечера на участке трассы между Морозовском и Цимлянском.
- По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем «Лада Приора» после завершения обгона зацепил правую обочину и допустил занос автомобиля с последующим наездом на отбойник, - рассказали в Управлении ГИБДД России по региону. - После произошло опрокидывание в левый кювет.
Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место аварии медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU