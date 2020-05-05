В Ростове разрешили построить гигантский жилой комплекс

5 Май 2020 2020-05-05T10:23:29+03:00

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Власти донской столицы согласовали проект строительства самого большого жилого комплекса в Ростове. Право возвести гигантский ЖК с площадью квартир более 90 тыс. кв. м получила ГК «Славяне», добивавшаяся выдачи этого разрешения в течение трех лет.

Как сообщает «Город N» со ссылкой на документы, размещенные на сайте администрации города, 26-этажный жилой комплекс будет возведен на ул. Мечникова, 110 Г.

Строительство пройдет в три очереди. Первая из них завершится в I квартале 2024 года, второй этап будет преодолен в I квартале 2025 года, заключительный шаг застройщик сделает во II квартале 2026 года.

Будущий ЖК на Мечникова обгонит по размеру площадей для квартир нынешнего лидера в рейтинге ростовских «высоток» - проект West Side, возводимый ГК «СК 10 ГПЗ», имеет жилую площадь 86,7 тыс. квадратных метров.

Как отмечает «МК на Дону», ГК «Славяне» прошли долгий путь за разрешением на строительство огромного объекта. Ранее власти донской столицы отказали им девять раз. Причиной для такой позиции со стороны чиновников были противоречия проекта компании с нормами СанПиН по уровню инсоляции помещений в отношении высотного комплекса, возводимым другим застройщиком по соседству с участком на Мечникова.

В ходе длительной судебной тяжбы между застройщиком и администрацией Ростова, отказ департамента архитектуры и градостроительства донской столицы в выдаче разрешения на строительство компании посчитали незаконным. Тем не менее, в судебном порядке не удалось удовлетворить требования о выдаче разрешения на строительство. Теперь этот вопрос тоже остался в прошлом, а чиновники и бизнес пришли к консенсусу.

При этом неизвестно, возникла ли необходимость у ГК «Славяне» переделывать проект крупнейшего жилого комплекса в Ростове-на-Дону, чтобы получить «зеленый свет» на строительство от городских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU