2020-05-05T10:23:29+03:00
Экономика

В Ростове разрешили построить гигантский жилой комплекс

Огромный объект возведут на ул. Мечникова
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Высотность нового ЖК на ул. Мечникова достигнет 26-ти этажей, площадь квартир - более 90 тыс. кв. мВысотность нового ЖК на ул. Мечникова достигнет 26-ти этажей, площадь квартир - более 90 тыс. кв. мФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти донской столицы согласовали проект строительства самого большого жилого комплекса в Ростове. Право возвести гигантский ЖК с площадью квартир более 90 тыс. кв. м получила ГК «Славяне», добивавшаяся выдачи этого разрешения в течение трех лет.

Как сообщает «Город N» со ссылкой на документы, размещенные на сайте администрации города, 26-этажный жилой комплекс будет возведен на ул. Мечникова, 110 Г.

Строительство пройдет в три очереди. Первая из них завершится в I квартале 2024 года, второй этап будет преодолен в I квартале 2025 года, заключительный шаг застройщик сделает во II квартале 2026 года.

Будущий ЖК на Мечникова обгонит по размеру площадей для квартир нынешнего лидера в рейтинге ростовских «высоток» - проект West Side, возводимый ГК «СК 10 ГПЗ», имеет жилую площадь 86,7 тыс. квадратных метров.

Как отмечает «МК на Дону», ГК «Славяне» прошли долгий путь за разрешением на строительство огромного объекта. Ранее власти донской столицы отказали им девять раз. Причиной для такой позиции со стороны чиновников были противоречия проекта компании с нормами СанПиН по уровню инсоляции помещений в отношении высотного комплекса, возводимым другим застройщиком по соседству с участком на Мечникова.

В ходе длительной судебной тяжбы между застройщиком и администрацией Ростова, отказ департамента архитектуры и градостроительства донской столицы в выдаче разрешения на строительство компании посчитали незаконным. Тем не менее, в судебном порядке не удалось удовлетворить требования о выдаче разрешения на строительство. Теперь этот вопрос тоже остался в прошлом, а чиновники и бизнес пришли к консенсусу.

При этом неизвестно, возникла ли необходимость у ГК «Славяне» переделывать проект крупнейшего жилого комплекса в Ростове-на-Дону, чтобы получить «зеленый свет» на строительство от городских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донорам крови в донских городах предоставят бесплатное такси
Логвиненко рассказал о рождении ребенка у ростовчанки с коронавирусом
От Дня водолаза – ко Дню Победы: донские спасатели поздравили ветеранов с глубины в 12 метров
Грядет буря: в Ростове объявили штормовое предупреждение
В Ростове ликвидировали масштабную аварию на «тысячнике»
В Ростове разрешили построить гигантский жилой комплекс
На трассе в Ростовской области перевернулась легковушка
В Таганроге задержали горожанина с наркотиком в кармане
После одного звонка мужчина стал богаче на 146 тысяч рублей
В Ростовской области при столкновении легковушек пострадали три человека
Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: ливни, грозы, град и шквалистый ветер
«Оставайтесь дома!»: На Западном - сильнейший град, а на Северном - жуткий ливень
Ростовчане возмущены домом-тюрьмой на колесах для собаки
В Ростовской области мужчина обманул сотрудницу заправки на 33 литра бензина
В Ростовской области появились автобусы с именами ветеранов