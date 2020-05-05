В Ростове ликвидировали масштабную аварию на «тысячнике»

5 Май 2020 2020-05-05T11:05:09+03:00

Работы на "тысячнике" в Октябрьском районе Ростова велись коммунальщиками всю ночь. Фото: rostov-gorod.ru

Ремонтные работы в Октябрьском районе заняли менее суток

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Коммунальные службы донской столицы оперативно справились с крупной аварией на водоводе диаметром 1000 мм в Октябрьском районе Ростова. Ремонтные работы беспрерывно велись всю ночь, и уже в 5:00 вода поступила в краны горожан.

Напомним, авария произошла 04 мая в 7:45 на ул. Зоологическая, 53. На время проведения ремонта было ограничена подача холодной воды жилых домов на ул. Сентябрьская,1-я, 2-я и 3-я Ноябрьская в садоводческом товариществе «Донподход».

Как сообщила глава пресс-службы ростовской администрации Мария Петрова, в ходе производства работ принято решение о замене 6 метрового участка водовода.

- Работы велись на 6 метровой глубине залегания трубопровода. С этой технологически непростой задачей коммунальные службы справились меньше, чем за сутки, - рассказала Мария Петрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU