2020-05-05T11:05:09+03:00
Общество

В Ростове ликвидировали масштабную аварию на «тысячнике»

Ремонтные работы в Октябрьском районе заняли менее суток
САВВА СТЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Работы на "тысячнике" в Октябрьском районе Ростова велись коммунальщиками всю ночь. Фото: rostov-gorod.ruРаботы на "тысячнике" в Октябрьском районе Ростова велись коммунальщиками всю ночь. Фото: rostov-gorod.ru
Изменить размер текста:

Коммунальные службы донской столицы оперативно справились с крупной аварией на водоводе диаметром 1000 мм в Октябрьском районе Ростова. Ремонтные работы беспрерывно велись всю ночь, и уже в 5:00 вода поступила в краны горожан.

Напомним, авария произошла 04 мая в 7:45 на ул. Зоологическая, 53. На время проведения ремонта было ограничена подача холодной воды жилых домов на ул. Сентябрьская,1-я, 2-я и 3-я Ноябрьская в садоводческом товариществе «Донподход».

Как сообщила глава пресс-службы ростовской администрации Мария Петрова, в ходе производства работ принято решение о замене 6 метрового участка водовода.

- Работы велись на 6 метровой глубине залегания трубопровода. С этой технологически непростой задачей коммунальные службы справились меньше, чем за сутки, - рассказала Мария Петрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунальная авария в Ростове-на-Дону: подачу холодной воды ограничили на нескольких улицах

Порыв водопроводной линии случился в Октябрьском районе донской столице, на улице Зоологической. Работы по ликвидации ЧП уже ведутся (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донорам крови в донских городах предоставят бесплатное такси
Логвиненко рассказал о рождении ребенка у ростовчанки с коронавирусом
От Дня водолаза – ко Дню Победы: донские спасатели поздравили ветеранов с глубины в 12 метров
Грядет буря: в Ростове объявили штормовое предупреждение
В Ростове ликвидировали масштабную аварию на «тысячнике»
В Ростове разрешили построить гигантский жилой комплекс
На трассе в Ростовской области перевернулась легковушка
В Таганроге задержали горожанина с наркотиком в кармане
После одного звонка мужчина стал богаче на 146 тысяч рублей
В Ростовской области при столкновении легковушек пострадали три человека
Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: ливни, грозы, град и шквалистый ветер
«Оставайтесь дома!»: На Западном - сильнейший град, а на Северном - жуткий ливень
Ростовчане возмущены домом-тюрьмой на колесах для собаки
В Ростовской области мужчина обманул сотрудницу заправки на 33 литра бензина
В Ростовской области появились автобусы с именами ветеранов