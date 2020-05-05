В Ростове ликвидировали масштабную аварию на «тысячнике»
Коммунальные службы донской столицы оперативно справились с крупной аварией на водоводе диаметром 1000 мм в Октябрьском районе Ростова. Ремонтные работы беспрерывно велись всю ночь, и уже в 5:00 вода поступила в краны горожан.
Напомним, авария произошла 04 мая в 7:45 на ул. Зоологическая, 53. На время проведения ремонта было ограничена подача холодной воды жилых домов на ул. Сентябрьская,1-я, 2-я и 3-я Ноябрьская в садоводческом товариществе «Донподход».
Как сообщила глава пресс-службы ростовской администрации Мария Петрова, в ходе производства работ принято решение о замене 6 метрового участка водовода.
- Работы велись на 6 метровой глубине залегания трубопровода. С этой технологически непростой задачей коммунальные службы справились меньше, чем за сутки, - рассказала Мария Петрова.
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ИСТОЧНИК KP.RU