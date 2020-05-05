Грядет буря: в Ростове объявили штормовое предупреждение

5 Май 2020 2020-05-05T12:01:15+03:00

Донскую столицу накроют сильные ливни и шквалистый ветер - лучше остаться дома! Фото: Олег УКЛАДОВ

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Ростов-на-Дону встречает начало мая сильными дождями и похолоданием. Вчера социальные сети облетели фотографии и видеозаписи разгулявшейся в донской столице непогоды, снятые на мобильные телефоны горожан, ставших свидетелями ненастья.

Штормовое предупреждение объявлено и сегодня, 5 мая. По данным управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростова, в течение всего дня в городе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в виде ливневых дождей в сочетании с грозой и даже градом.

При этом двоздух прогреется до +23 градусов Цельсия. Вечером температура снизится до +16 градусов. В ночные часы столбик термометра покажет не более +11 градусов.

Также синоптики добавили, что скорость ветра будет достигать 20-23 метров в секунду.

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Фото и видео непогоды появились в социальных сетях Ростова-на-Дону (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU