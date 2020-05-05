От Дня водолаза – ко Дню Победы: донские спасатели поздравили ветеранов с глубины в 12 метров

5 Май 2020 2020-05-05T14:04:57+03:00

Водолазы опустились с флагом Победы на дно каньона Длинный в Каменском районе донского региона. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Изменить размер текста: A A

Пока россияне готовятся к участию в онлайн-шествии «Бессмерного полка», назначенного на 9 мая, донские спасатели решили 5 мая креативно провести День водолаза, а заодно – поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с долгожданным Днем Победы.

Настроение - отличное! Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Для этого водолазы взяли флаги, посвященные 75-летию Победы и 30-летию МЧС России, и вместе с ними опустились на дно каньона Длинный в Каменском районе Ростовской области. Как сообщили в Главное управление МЧС России по донскому региону, глубина водоема в этом месте составила 12 метров.

mchs_rostov В Ростовской области водолазы МЧС водрузили флаг Победы на дно водоема в Каменском районе.

Фотографии и видеозапись памятного погружения спасателей с флагами в воду появились в инстаграме ведомства, и вызвали позитивную реакцию у пользователей сети.

ИСТОЧНИК KP.RU