От Дня водолаза – ко Дню Победы: донские спасатели поздравили ветеранов с глубины в 12 метров
Пока россияне готовятся к участию в онлайн-шествии «Бессмерного полка», назначенного на 9 мая, донские спасатели решили 5 мая креативно провести День водолаза, а заодно – поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с долгожданным Днем Победы.
Настроение - отличное! Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Для этого водолазы взяли флаги, посвященные 75-летию Победы и 30-летию МЧС России, и вместе с ними опустились на дно каньона Длинный в Каменском районе Ростовской области. Как сообщили в Главное управление МЧС России по донскому региону, глубина водоема в этом месте составила 12 метров.
Фотографии и видеозапись памятного погружения спасателей с флагами в воду появились в инстаграме ведомства, и вызвали позитивную реакцию у пользователей сети.
ИСТОЧНИК KP.RU