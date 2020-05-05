2020-05-05T15:13:48+03:00
Общество

Донорам крови в донских городах предоставят бесплатное такси

Вчера на станции переливания в Ростове было 67 человек
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Действие режима самоизоляции не запрещает донору сдавать кровь на станции переливания при соблюдении всех мер предосторожности. Фото: donland.ruДействие режима самоизоляции не запрещает донору сдавать кровь на станции переливания при соблюдении всех мер предосторожности. Фото: donland.ru
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Жители Ростова-на-Дону 4 мая посетили областную станцию переливания крови. В акции, организованной Минздравоохранения области, совместно с общественной организацией «Молодые медики Дона» и проектом «Доноры Дона, приняли участие 67 добровольцев.

Как уточнили в пресс-службе управление информационной политики правительства Ростовской области, такие мероприятия по привлечению доноров в период самоизоляции проводятся для пополнения банка компонентов крови в праздничные майские дни.

В ведомстве также рассказали, что действие режима самоизоляции не запрещает донору сдавать кровь на станции переливания при соблюдении всех мер предосторожности. Более того, в четырех городах донского региона всем смельчакам предоставят бесплатное такси!

Воспользоваться такой услугой можно будет в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Шахтах и Таганроге.

ВНИМАНИЕ!

Областная станция переливания крови ждет всех желающих 6, 7 и 8 мая по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б.

АЛЛО!

Узнать подробнее об этом можно по номеру телефонной линии «Доноры Дона» 229-37-37 в Ростове-на-Дону, либо по телефонам станций переливания крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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