Донорам крови в донских городах предоставят бесплатное такси
Жители Ростова-на-Дону 4 мая посетили областную станцию переливания крови. В акции, организованной Минздравоохранения области, совместно с общественной организацией «Молодые медики Дона» и проектом «Доноры Дона, приняли участие 67 добровольцев.
Как уточнили в пресс-службе управление информационной политики правительства Ростовской области, такие мероприятия по привлечению доноров в период самоизоляции проводятся для пополнения банка компонентов крови в праздничные майские дни.
В ведомстве также рассказали, что действие режима самоизоляции не запрещает донору сдавать кровь на станции переливания при соблюдении всех мер предосторожности. Более того, в четырех городах донского региона всем смельчакам предоставят бесплатное такси!
Воспользоваться такой услугой можно будет в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Шахтах и Таганроге.
ВНИМАНИЕ!
Областная станция переливания крови ждет всех желающих 6, 7 и 8 мая по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б.
АЛЛО!
Узнать подробнее об этом можно по номеру телефонной линии «Доноры Дона» 229-37-37 в Ростове-на-Дону, либо по телефонам станций переливания крови.
ИСТОЧНИК KP.RU