2020-05-05T19:04:21+03:00
Общество

Людей без защитных масок перестанут обслуживать в Ростовской области

До 9 мая будут разработаны новые меры правительства Дона
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Василий Голубев пообещал, что общественные места без защитной маски дончане посещать не смогут. Фото: donland.ruВасилий Голубев пообещал, что общественные места без защитной маски дончане посещать не смогут. Фото: donland.ru
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О готовящемся ужесточении масочного режима, введенного на территории Ростовской области с 1 мая, заявил губернатор Василий Голубев.

Он напомнил, что первый вариант документа об обязательном ношении защитных масок в общественных местах не конкретизировал меры ответственности для граждан в случае нарушения установленного запрета. Однако до 9 мая постановление главы региона будет скорректировано.

- Человек в общественное место без маски заходить не сможет. Это будет означать, что транспортные предприятия, МФЦ, магазины и так далее в принципе не смогут обслуживать людей, если они будут без защитных масок, — сказал Василий Голубев.

Также губернатор отметил, что, с другой стороны, медицинские маски должны быть доступны для жителей Ростовской области в аптеках и других общественных местах.

Ранее Василий Голубев подробно рассказал, как на Дону собираются отменять режим самоизоляции. Это будет длительный процесс, состоящий из нескольких этапов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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