2020-05-05T21:38:15+03:00
Происшествия

Уголовники во хмелю: нашлись устроители безжалостного пожара в Азовском районе

В бушующем пламени погибли сотни птиц, зайцев и ежей
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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В пламени чудовищного пожара погибли сотни беззащитных животных. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской областиВ пламени чудовищного пожара погибли сотни беззащитных животных. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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Донские полицейские задержали злоумышленников, ставших поджигателями камыша рядом с хутором Городище в Азовском районе Ростовской области.

Напомним, крупный ландшафтный пожар произошел 30 апреля, около шести часов вечера. Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание камыша и сухой травы на значительной площади в 900 квадратных метров.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что к тушению были привлечены около 50 пожарных. Работу спасателей осложняло отсутствие подъездов и труднодоступность местности. После ликвидации возгорания были обнаружены сотни обгоревших трупов ежей, зайцев и птиц. Животные пытались спастись от огня, но безжалостное пламя не оставило им шанса.

На месте пожара очевидцы заметили двух парней, с виду – изрядно пьяных. Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев сообщил, что нетрезвых поджигателей задержали. У обоих мужчин есть по нескольку судимостей.

- Оба задержанных жители Батайска. Один трижды судимый, другой - дважды. Материал полиция в полном объеме собрала, передала в МЧС для принятия решения, - рассказал замгубернатора 5 мая на заседании оперштаба по предотвращению ЧС.

В отношении злоумышленников составлены административные протоколы по статье «Поджог», а также выписаны штрафы за нарушение самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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