Ростовчанка Мария Лиман стала амбассадором дизайнерской туалетной бумаги
Эффектная ростовчанка Мария Лиман, перебравшаяся жить в Лондон и обучаться там актерскому мастерству, решила попробовать себя в рекламном бизнесе. Возможно, карантинные дни подточили ее финансовые запасы, поэтому эпатажная брюнетка стала рассматривать нестандартные для себя варианты креативного сотрудничества.
Как бы то ни было, знойная красавица объявила в своем инстаграме о важном для себя этапе карьеры - начале работы с легендарным итальянским домом моды Dolce&Gabbana. Девушка рассказала фолловерам, что очень рада такой коллаборации.
Правда, товар, который она собирается гордо нести миру в своем лице, несколько своеобразный. Как написала Мария, она стала амбассадором туалетной бумаги.
- Я рада представить Вашему вниманию. Теперь я официальный амбассадор Dolce&Gabbana. И вместе с ребятами мы разыгрываем подарки. Порадуйте себя новой эксклюзивной летней коллекцией туалетной бумаги от Dolce&Gabbana с ароматом. Почувствуете нежность и заботу новой карантинной туалетной бумаги. Вы достойны только самого лучшего. Внимание, предложение ограничено и действует только на время карантина. Всегда оставайтесь в тренде, - сообщила модель Playboy своим подписчикам.
В комментариях к записи пользователи сети отреагировали на такой месседж с нескрываемой иронией. Впрочем, нашлись люди, которые прямо спросили у Лиман, что это все значит и не разыгрывает ли она их такими фривольными публикациями.
В ответ королева эротических фотосессий заявила, что ей «нужно с чего-то начинать». Возможно, от рекламы туалетной бумаги непоседливая Мария уже в скором времени планирует перейти к продвижению туалетной воды культового итальянского бренда.
ИСТОЧНИК KP.RU