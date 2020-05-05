Ростовчанка Мария Лиман стала амбассадором дизайнерской туалетной бумаги

5 Май 2020 2020-05-05T22:31:08+03:00

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Эффектная ростовчанка Мария Лиман, перебравшаяся жить в Лондон и обучаться там актерскому мастерству, решила попробовать себя в рекламном бизнесе. Возможно, карантинные дни подточили ее финансовые запасы, поэтому эпатажная брюнетка стала рассматривать нестандартные для себя варианты креативного сотрудничества.

Как бы то ни было, знойная красавица объявила в своем инстаграме о важном для себя этапе карьеры - начале работы с легендарным итальянским домом моды Dolce&Gabbana. Девушка рассказала фолловерам, что очень рада такой коллаборации.

Правда, товар, который она собирается гордо нести миру в своем лице, несколько своеобразный. Как написала Мария, она стала амбассадором туалетной бумаги.

- Я рада представить Вашему вниманию. Теперь я официальный амбассадор Dolce&Gabbana. И вместе с ребятами мы разыгрываем подарки. Порадуйте себя новой эксклюзивной летней коллекцией туалетной бумаги от Dolce&Gabbana с ароматом. Почувствуете нежность и заботу новой карантинной туалетной бумаги. Вы достойны только самого лучшего. Внимание, предложение ограничено и действует только на время карантина. Всегда оставайтесь в тренде, - сообщила модель Playboy своим подписчикам.

liman_maria Я рада представить Вашему вниманию Теперь Я официальный амбассадор Dolce&Gabbana И вместе с ребятами мы разыгрываем подарки Порадуйте себя новой эксклюзивной летней коллекцией туалетной бумаги от Dolce&Gabbana с ароматом Почувствуете нежность и заботу новой карантинной туалетной бумаги Вы достойны только самого лучшего. Внимание, предложение ограничено и действует только на время карантина Всегда оставайтесь в тренде Условия Быть подписанный на меня и страничку @dolcegabbana Поставь лайк этому фото и последним 5-ти в моем профиле. Оставить комментарий под этим фото и отмети друга . Удачи . . ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!! #giveaway #призы #подарки #выигрыш #giveawayrussia #super #dolcegabbana #surprise #present #flowerstagram #smile #mood #girl #london #moskow #russia #ростовнадону #лондон #москва #quarantine #карантин #весна #лето #freedom #lifestyle

В комментариях к записи пользователи сети отреагировали на такой месседж с нескрываемой иронией. Впрочем, нашлись люди, которые прямо спросили у Лиман, что это все значит и не разыгрывает ли она их такими фривольными публикациями.

В ответ королева эротических фотосессий заявила, что ей «нужно с чего-то начинать». Возможно, от рекламы туалетной бумаги непоседливая Мария уже в скором времени планирует перейти к продвижению туалетной воды культового итальянского бренда.

ИСТОЧНИК KP.RU