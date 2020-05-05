Ростовчанин выходил волчицу и прожил с ней год в обычной квартире

5 Май 2020 2020-05-06T00:09:20+03:00

Мужчина спас и приручил дикую волчицу, а затем стал жить с ней в ростовской квартире. Фото: 4everstatic.com

Его соседи даже не догадывались о диком звере за стенкой

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В соцсетях обсуждают удивительную историю, произошедшую в донской столице. Ее героями стали ростовский зоолог Александр Липкович и... волчица.

Мужчина работает в заповеднике «Ростовский». Однажды во время облавы он спас в норе от смерти маленького волчонка, мать которого убили охотники.

Неокрепшего зверя ждала суровая участь, если бы не вмешательство сердобольного зоолога, взявшего волка под свою опеку. Как выяснилось в скором времени, найденыш оказался молодой самкой.

Мужчина дал ей кличку Альма и решился поселить волчицу у себя дома – в обычной городской квартире. Парочка ходила на прогулки, но делала это утром, чтобы не переполошить соседей Липковича.

Занятно, но люди, жившие буквально в нескольких метрах от грозного хищника, даже не подозревали о такой близости к представителю степной фауны.

Как пояснил зоолог, подрастающему зверю требовалось много движения, чтобы вырасти полноценным волком. Для этого он нуждался вылазках на территорию с разным типом ландшафта.

Ростовчанин также отмечает, что волкам свойственна цепкая память. По его словам, эти хищники никогда не забывают тех, кто им однажды помог. Однако и причинивших им боль людей они тоже запоминают навсегда. Поэтому он вел себя очень внимательно.

Так прошел год. Альма росла на глазах. Как ни жалко было признавать зоологу, но тесные условия городской квартиры стали непригодны для сильного зверя, жаждавшего простора.

В итоге Липкович решил передать молодую волчицу в ростовский зоопарк. Отпускать Альму обратно на природу смысла не имело – она слишком привыкла к человеку и его заботе о ней, поэтому больше не смогла бы адаптироваться к жестким диким условиям.

Впрочем, нельзя сказать, что связь друзей на этом прервалась. Как сообщает канал Mash, зоолог из донской столицы регулярно навещает свою подругу в зоопарке, а та с нетерпением ждет каждого свидания с близким ей человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU