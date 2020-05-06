2020-05-06T08:53:59+03:00
Общество

Борт из Турции привез в Ростов 67 туристов

Всего из Антальи вылетело 160 человек
Виктория Никитина
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Вывозной рейс из Турции прибыл в РостовВывозной рейс из Турции прибыл в РостовФото: "КП" Архив
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Еще один вывозной рейс привез в Ростов 67 туристов из Турции.

Борт со 160 россиянами вылетел из Антальи и первую остановку совершил в Ростове-на-Дону. В южной столице с трапа сошли 67 пассажиров. Остальным россиянам предстояло завершить перелет и высадиться в Уфе.

- Самолет прибыл в аэропорт "Платов" в 17:42 по московскому времени. В Ростове-на-Дону сошло 67 пассажиров. В 19:43 борт вылетел в Уфу, - сообщили в донском аэропорту.

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"Платов" был промежуточным аэропортом рейса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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